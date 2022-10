Rencontre à Beit Al-Hikma : littérature et impasses de l’histoire

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, a organisé, le 14 octobre 2022, à son siège à Carthage, une journée d’étude sur le thème de la «Littérature, imagination et histoire dans la littérature tunisienne de langue française».

La Tunisie a toujours été une terre propice à un vaste brassage culturel qui a façonné la personnalité de son peuple et qui a inspiré ses écrivains. L’un des points forts de la culture de ce pays étant son ouverture aux langues et aux civilisations étrangères, a fortiori, celles francophones.

Pour parler de la littérature tunisienne de langue française, le département des lettres de Beit al-Hikma a consacré une journée d’étude sur le thème : «Littérature, imagination et histoire dans la littérature tunisienne de langue française : les littératures nationales peuvent-elles aider à penser les impasses de l’Histoire?».

L’académicien Mohamed Kameleddine Gaha, professeur émérite de l’Université de Tunis Al-Manar, a dirigé les travaux de cette journée d’étude qui a été rehaussée par des interventions édifiantes, ayant débattu des spécificités du roman tunisien dans le champ francophone, du réel et de l’imaginaire dans la littérature tunisienne francophone entre impasses et domaines du possible, ainsi que des répercussions de la révolution sur le bilinguisme en Tunisie.