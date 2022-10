Tunisie : la foire Arti Cadeau au Kram du 1 au 6 novembre 2022

Après une suspension de trois ans à cause de la pandémie du Covid, l’Office national de l’artisanat tunisien relance la foire Arti Cadeau dans un nouveau concept du 1 au 6 novembre 2022.

Cette édition accueille 100 exposants (artisans, entreprises d’artisanat et groupements professionnels opérant dans ce secteur) dans des stands plus spacieux, et propose un assortiment qui reflète la diversité et l’originalité des objets cadeaux de l’artisanat tunisien.

Les artisans, sensibles aux nouvelles tendances, sont à l’écoute des professionnels et administrations pour proposer des créations qui répondront à leurs désirs.

Cet événement annuel, qui promeut le savoir-faire artisanal tunisien, met en avant les créateurs, les jeunes promoteurs et les concept stores qui présenteront des collections inédites d’accessoires, de bijoux et accessoires de la mode, d’objets décoratifs, poterie de Sejnane, verre soufflé et plein d’autres produits haute de gamme.

La foire Arti Cadeau, qui est spécialisée dans les cadeaux de fin d’année, présente une opportunité pour les professionnels (banques, assurances…), acheteurs publics, représentations diplomatiques ainsi que le consommateur tunisien pour l’achat des produits artisanaux personnalisés, innovés et de haute qualité.

Que ce soit pour un cadeau de fin d’année ou encore pour les relations d’affaires, offrir un produit exclusivement tunisien et de surcroît artisanal permet de faire un cadeau unique, sortant de l’ordinaire, qui marquera la personne qui le reçoit.

La plupart des artisans sont prêts à adapter et personnaliser leurs réalisations selon les besoins et les commandes des professionnels qui normalement sont invités pour des journées B to B.

L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10 à 20 heures.

Communiqué.