Un homme suspecté d’avoir volé un registre des parrainages, met le feu à son corps près de l’Irie de l’Ariana

Un trentenaire, soupçonné dans une affaire de vol du registre de parrainages d’un candidat aux législatives, a tenté de s’immoler par le feu, ce samedi 29 octobre 2022, près du local de l’Instance régionale indépendante pour les élections (Irie) à l’Ariana.

Le directeur régional de la protection civile de l’Ariana a précisé dans une déclaration à l’agence Tap, que le concerné souffre de brûlures de second degré et qu’il a été transféré au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous (sud de Tunis).

Citant une source sécuritaire, l’agence Tap a ajouté que l’individu est soupçonné, depuis la semaine dernier, dans une affaire de vol du registre de parrainage d’un candidat aux élections législatives, dans la délégation de Mnihla.

Y. N.