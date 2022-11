Meurtre d’un gardien de lycée à Siliana : Les suspects sont une élève et le surveillant général

Le porte-parole des tribunaux de Monastir et de Mahdia, Farid Ben Jha, a révélé, ce mardi 1er novembre 2022, de nouveaux éléments concernant la mort du gardien d’un lycée privé à Siliana, survenue il y a un an. Alors que l’affaire avait été classée en tant que suicide, deux individus sont désormais très sérieusement suspectés de l’avoir tué. Il s’agit d’une ancienne élève du lycée en question et de son surveillant général.

La jeune fille, qui avait tenté de se suicider à la même période, il y a 12 mois, selon le responsable judiciaire, aurait remis un montant important au gardien pour recevoir une attestation scolaire falsifiée et la tentative de fraude n’a pas réussi parce qu’elle a été découverte. Par vengeance, elle aurait tué le gardien en lui mettant du poison dans son café.

C’est ce que l’ancienne élève aurait raconté à sa colocataire à Sayada (gouvernorat de Monastir), où elle s’est installée pour travailler.

Cette dernière a enregistré les confidences de la suspecte et elles les a remis aux autorités.

Ben Jha a, par ailleurs, indiqué que l’accusée avait d’abord démenti ces accusations, avant de reconnaître les faits qui lui sont reprochés après avoir écouté les enregistrements en question.

Elle a également révélé qu’elle avait un complice dans cette affaire, à savoir le surveillant général du lycée, qui aurait eu peur d’être jugé dans une affaire de d’escroquerie dont le gardien aurait été au courant. Chose qui l’aurait poussé à planifier le meurtre avec cette élève de 19 ans.

