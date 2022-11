Jendouba : Les efforts se poursuivent pour maîtriser un incendie à Tabarka (Photos)

La direction générale de la protection civile de Jendouba a annoncé, dans la nuit de ce jeudi 3 novembre 2022, que les pompiers poursuivent leurs efforts, à l’aide des gardes forestiers et des sécuritaires de la région, pour venir à bout d’un incendie à Tabarka.

L’incendie avait été maîtrisé dans la journée mais a repris violemment dans la soirée et les flammes se sont propagées dans différentes zones sur les hauteurs d’Al Houamdia, indique la même source en affirmant que les responsables régionaux et locaux, ainsi que les différents districts sécuritaires de la régions unissent leurs efforts pour éteindre le feu.

Quatorze véhicules de la PC et de la direction des forêts ont été dépêchés sur les lieux, ajoute encore la DRPC de Jendouba, en affirmant que tous les moyens sont mis en place pour protéger les habitations et pour éteindre l’incendie et éviter une nouvelle propagation.

Y. N.