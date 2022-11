Saisie de 50.000 comprimés de stupéfiant à Sousse, deux dealers arrêtés

La brigade des Stupet la police judiciaire ont arrêté ce lundi 7 novembre 2022, deux dealers, à Sousse, et ont saisi lors de cette opération, 50.000 comprimés de stupéfiant.

C’est ce qu’a fait savoir la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en précisant que l’enquête a été ouverte sur la base d’informations et d’investigations. Suite à quoi, une descente a été effectuée et a permis l’arrestation d’un premier suspect, en possession de 3.000 dinars tunisiens et de 50.000 pilules de stupéfiant.

Le suspect a avoué lors de son interrogatoire qu’il compte revendre la drogue dans un pays voisin, et a livré le nom de son complice, qui a été arrêté à son tour à Hammam Sousse.

Ce dernier a également avoué son forfait et les deux dealers ont été placés en détention sur ordre du parquet.

Y. N.