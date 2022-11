Le programme culturel du Village de la Francophonie à Djerba

Le Village de la Francophonie à Djerba accueillera du 13 au 22 novembre un programme riche et varié autour des arts et de la culture.

L’île de Djerba au sud de la Tunisie s’apprête à accueillir le 18e Sommet de la Francophonie. A cette occasion, tout un village baptisé « Village de la Francophonie » a été aménagé pour accueillir une série d’événements culturels et artistiques qui seront ouverts au grand public.

Placé sous le thème de la connectivité, le programme comprendra des expositions, des concerts, des spectacles vivants, des conférences, des ateliers, des dégustations culinaires …en présence d’artistes tunisiens et internationaux.

Le chanteur et multi-instrumentiste français Nikola (15 novembre), le slameur français Dgiz (18 et 19 novembre), ainsi que le duo tunisien Nour et Selim Arjoun (14 novembre) seront en concert. L’humoriste franco-tunisienne Samia Orosmane sera également présente avec son dernier spectacle (16 novembre).

Une lecture théâtralisée est prévue pour le 17 novembre autour des correspondances entre Alberts Camus et Maria Casares. Elle sera assurée par Hélène Catzaras et Fawez Ben Temessek, avec la participation du musicien Yassin-Vassili Cherif.

Le danseur et chorégraphe tunisien Rochdi Belgasmi présentera son spectacle « Zoufri » le 17 novembre. Le programme comprend également le spectacle musical « 24 parfums » de Mohamed Ali Kammoun dédiée au patrimoine musical régional tunisien.

L’auteure-compositrice et interprète française Yseult (sacrée révélation féminine de l’année 2021 aux Victoires de la Musique) donnera un concert le 19 novembre.

Le programme comprend aussi des expositions notamment autour de la calligraphie, des débats, des projections, des échanges autour du numérique et des nouvelles technologies de communication.

F.B