Bibliothèque nationale de Tunisie : Violence et slogans antisémites dans un colloque linguistique

La Bibliothèque nationale de Tunisie a accueilli ce matin, mercredi 9 novembre, le colloque international « Faire parler les langues oubliées« , dédié notamment à l’hébreu.

Les participants ont été surpris par un groupe de personnes qui sont venues en force portant des slogans hostiles et antisémites du genre « non au judaïsme« , « Juifs écervelés », « non au musée de l’holocauste », « le peuple tunisien est un peuple libre qui ne pliera pas face au pernicieux projet sioniste », selon Gabriel Haddad, l’une des personnes présentes au colloque.

Dans un statut publié sur sa page Facebook, le romancier Kamel Riahi a exprimé son soutien à la directrice de la Bibliothèque nationale Raja Ben Slama, et a dénoncé ces actes de haine et de violence envers la langue hébraïque et envers les minorités en Tunisie.

F.B