Tunisie : Le bras de fer entre la Fédération de l’enseignement et le ministère se poursuit

La Fédération générale de l’enseignement de base a annoncé, via son secrétaire général adjoint Taoufik Chebbi, qu’elle poursuivra ses mouvements de protestation, estimant que le ministère de l’Éducation «traite le dossier des enseignants suppléants en émettant des menaces».

Dans une déclaration, ce mardi 8 novembre 2022, à l’agence Tap, M. Chebbi a réagi au communiqué du ministère qui a appelé les diplômés en licence appliquée en éducation (session 2022) et les suppléants concernés, à signer un contrat dans le but de régulariser leur situation, dans un délai ne dépassant pas le 10 novembre courant.

Le département de l’Éducation a également indiqué que ceux qui ne signeront pas ledit contrat «n’auront plus aucune relation de travail avec le ministère», d’autant que le boycott des cours dans certaines écoles primaires se poursuit, privant des centaines d’élèves de leur droit à l’éducation.

Le contrat évoqué par le ministère prévoit l’intégration des concernés en tant que professeurs des écoles primaires stagiaires dans un délai ne dépassant pas trois ans, garantissant les droits tels ceux réservés aux instituteurs de l’enseignement primaire. Ils toucheront ainsi un salaire net de 1340 dinars en plus des primes.

Pour Taoufik Chebbi, il s’agit d’une menace non recevable : «La menace du ministère de mettre fin à toute relation de travail en cas de non signature du contrat avant le 10 novembre courant, sera confrontée par une réaction de la fédération générale de l’enseignement de base et de ses adhérents», a-t-il notamment lancé, estimant que le contrat proposé par le ministère est humiliant et en contradiction avec l’accord du 8 mai 2018.

La même source, qui a accusé le ministère de faire pression et de menacer les enseignants suppléants, a dénoncé l’absence de dialogue pour résoudre le problème afin de permettre la reprise des cours et a de ce fait, affirmé que la fédération poursuivra, dans ce sens, ses mouvements de protestation, sachant qu’une réunion d’urgence sera organisée dans ce sens demain avec les différentes parties syndicales.

