Tunisie : Non-lieu pour l’enseignante Faten Ben Slama

Le tribunal de première instance de Mahdia a prononcé, ce mercredi 9 novembre 2022, un non-lieu en faveur de l’enseignante Faten Ben Slama, qui avait été poursuivie en justice, en 2021, par les parents d’un élève qui l’avaient accusée de violences verbales et de maltraitances envers leur enfant, lui ayant causé des problèmes de santé.

L’enseignante a toujours nié cette accusation en affirmant n’avoir commis «aucun dépassement conte ledit collégien, ni contre quiconque durant plus de 23 ans d’exercice de ses fonctions» et avait alors bénéficié du soutien de la Fédération générale de l’enseignement secondaire et de différentes structures syndicales de l’éducation.

La Fédération avait réaffirmé son soutien à la prof d’anglais, en indiquant que ledit élève avait eu une mauvaise note, ce qui a poussé les parents à agir de la sorte, tout en réfutant les accusations ayant visé leur collègue, «connue de tous pour son professionnalisme».

Aujourd’hui, tous les enseignants ayant soutenu Faten Ben Slama se réjouissent du fait que justice ait été faite et appellent à ne pas inclure les professeurs dans les tiraillements.

