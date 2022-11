Nabeul : Deux employés simulent un braquage avec un complice pour voler la société qui les emploie ! (Photos)

La police judiciaire de Nabeul a annoncé, dans la soirée de ce mercredi 9 novembre 2022, l’arrestation d’un employé d’une société de livraison de colis (TE), qui a porté plainte en affirmant avoir été victime d’un braquage par des individus qui l’ont intercepté et lui ont volé l’argent de l’entreprise qu’il devait verser dans une banque de la place. Il s’agit en fait d’un vrai faux braquage et deux autres complices ont été arrêtés.

Cette histoire a été montée de toutes pièces par le principal suspect et son collègue avec la complicité d’un autre individu, qui ont simulé le braquage afin de détourner 25.000 dinars tunisiens (DT) de la société qui les emploie, indique la PJ de Nabeul, en expliquant que l’employé qui avait porté plainte a changé plusieurs fois de versions, semant ainsi le doute et obligeant les enquêteurs à recommencer les investigations.

C’est ainsi qu’il est passé de victime à suspect et les investigations menées ont révélé que ce braquage a été planifié par le concerné, son collègue et une tierce personne, indique encore la même source, en affirmant que, sous la pression des enquêteurs qui l’ont confronté à des éléments l’incriminant, le suspect a fini par craquer et a avoué son forfait.

En coordination avec le parquet, une descente a été effectuée par la PJ, la sûreté nationale et la police secours de Nabeul dans une ferme où les deux complices s’étaient cachés. La perquisition des lieux a également permis de retrouver la totalité de la somme volée, enterrée dans un trou dans ladite ferme…

Les trois individus ont été placés en détention sur ordre du parquet et l’enquête se poursuit, ajoute encore la police judiciaire.

Y. N.