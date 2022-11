Santé : l’aspirine pourrait bientôt prendre sa retraite

Une nouvelle molécule, l’indobufen, actuellement en cours d’évaluation auprès des patients ayant bénéficié d’une angioplastie coronaire, pourrait bientôt remplacer avantageusement l’aspirine.

Selon Pr Faouzi Addad, professeur de cardiologie, qui a rapporté cette nouvelle, «l’aspirine semble progressivement disparaître de l’ordonnance du coronarien de par son excès de risque hémorragique et de son bénéfice plus faible que les autres molécules». Et, si ce médicament se maintient encore aujourd’hui au top des prescriptions médicamenteuses, grâce à son faible coût, les chercheurs sont en train de lui chercher une alternative avantageuse avec «un médicament aussi efficace, moins hémorragique et avec une réversibilité en 24h».

Ce médicament serait l’indobufen, «un inhibiteur de la cyclo oxygenase-1 d’action plus rapide et plus sélective que l’aspirine avec une réversibilité de 24h», rapporte le praticien, qui ajoute : «L’étude Option chez 4551 patients chinois stables ayant bénéficié d’une angioplastie coronaire a montré que la combinaison durant 12 mois de l’indobufen avec du clopidogrel, en comparaison avec la combinaison avec l’aspirine et le clopidogrel faisait aussi bien sur le risque de thrombose mais significativement moins de risque hémorragique (2,97% vs 4,71%, p=0,002)».

«C’est encore tôt pour tirer des conclusions quant à l’avenir de ce médicament mais la ‘‘retraite’’ de l’aspirine se rapproche doucement», conclut Pr Addad.

I. B