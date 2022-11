La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce jeudi 10 novembre 2022, le décès d’un homme, mort carbonisé dans son véhicule dans un accident survenu sur l’autoroute au niveau de la zone d’Al Ghraba à Sfax.

La DGGN a précisé qu’une voiture, qui est entrée en collision avec un camion chargé de placer des panneaux de signalisation, a pris feu et que le conducteur est mort sur le coup.

Quant à son accompagnateur, il a été secouru et transporté à l’hôpital par la Protection civile, ajoute encore la même source, tout en appelant les usagers de la route à la vigilance et à réduire la vitesse et au respect du code de la route.

Y. N.