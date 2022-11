Sommet de la Francophonie à Djerba : Focus sur le développement des jeux-vidéo en Afrique

Dans le cadre du Sommet de la Francophonie de Djerba, le village de la Francophonie accueillera une rencontre autour de la croissance des jeux-vidéo en Afrique, aussi bien dans la consommation que dans la production.

Le 18e Sommet de la Francophonie prévu pour les 19 et 20 novembre à Djerba est placé sous le thème de la connectivité et de la place croissante du numérique. C’est dans ce cadre, que le village de la Francophonie proposera plusieurs événements autour de ces thématiques, dont les jeux-vidéo qui connaissent un réel développement sur le continent Afrique.

Une table ronde autour des nouveaux usages du jeu vidéo aura lieu le mercredi 16 novembre pour aborder sa croissance de production et de consommation, ainsi que les enjeux clés de ce secteur, et ce, en présence de cinq spécialistes venus de Tunisie, de France, d’Allemagne et de Centrafrique.

L’événement est organisé par l’Institut Français de Tunisie (IFT) en partenariat avec Makers Factory.

F.B