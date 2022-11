Utica- Chambre syndicale des pharmaciens : Report de la suspension de la distribution de médicaments

La Chambre syndicale nationale de l’industrie pharmaceutique et de distributeurs des médicaments en gros, relevant de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (Utica) a annoncé, ce lundi 14 novembre 2022, le report de la suspension de ses activités, initialement prévue demain mardi 15 novembre.

C’est ce qu’indique un communiqué relayé ce soir par l’Utica, en précisant que la suspension de la distribution de médicaments a été reportée à une date ultérieure, et ce, suite à des réunions tenues avec l’autorité de tutelle et à l’issue desquelles le ministère de la Santé s’est engagé à poursuivre les négociations et de mettre en place les mesures nécessaires en vue de répondre aux revendications des professionnels dudit secteur.

Rappelons que la partie syndicale avait annoncé une suspension de la distribution de médicaments à travers tout le territoire, suite au refus des autorités de fournir au secteur une attestation d’exonération de retenue à la source sur les ventes de médicaments au titre de 2022, avait annoncé la Chambre syndicale dans une déclaration à la Tap, en dénonçant «une hausse des charges et alors que les marges bénéficiaires n’ont pas changé».

