Rencontre à Tunis pour relier les entreprises italiennes et tunisiennes

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) organise un événement de présentation du CDP Business Matching sur le marché tunisien : «Italy Meets Tunisia» met en relation les entreprises italiennes et tunisiennes, le 26 novembre 2024 à 11h, à Tunis.

Cet événement hybride, organisé en collaboration avec l’ambassade d’Italie à Tunis et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE Tunis), le Simest, Confindustria Assafrica & Mediterraneo et la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne (Ctici), intéresse tous les secteurs économiques et, surtout, l’agroalimentaire

C’est ce qu’on apprend dans une note du CDP, qui précise que l’événement approfondira les principales tendances du marché tunisien et les opportunités de collaboration entre les entreprises italiennes et locales dans les principaux domaines d’échange, avec un regard approfondi sur le secteur agroalimentaire.

Les principaux instruments financiers que le CDP met à la disposition des entreprises dans le cadre de la coopération internationale au développement seront également présentés.

Des rencontres B2B entre entreprises participantes suivront.

Interviendront des experts et des représentants institutionnels et économiques des deux pays : on notera notamment la participation – du côté tunisien – de représentants du ministère de l’Economie et de la Planification, de la Banque centrale tunisienne, de l’Agence de promotion des investissements extérieurs (Fipa Tunisia). et de l’Utica.

L’événement s’adresse aux entreprises, opérateurs et parties prenantes italiens et tunisiens et sera retransmis en direct sur CDP Business Matching en italien et en français. Suivront des rencontres B2B en ligne entre les entreprises participantes : une équipe de spécialistes du CDP apportera son aide dans l’organisation des rencontres. Les entreprises pourront demander un service d’interprétation simultanée lors des réunions.

La participation à l’événement et aux rencontres B2B est entièrement gratuite. Pour plus d’informations et d’assistance, écrire à infoimprese@cdp.it ou contacter le service client au 800.020.030.

I. B. (avec Ansamed).