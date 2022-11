Village de la Francophonie à Djerba : Zied Zouari présente son dernier projet musical « Papillon de la mer »

Plusieurs spectacles musicaux auront lieu tout au long de cette semaine au Village de la Francophonie à Djerba. Le concert inaugural a été assuré hier soir par le violoniste tunisien Zied Zouari qui a présenté sa dernière création collective « Papillon de la mer ».

Le village de la Francophonie a été inauguré hier, dimanche 13 novembre. Un espace dédié aux arts et à la culture qui se tient jusqu’au 22 novembre en marge du 18e Sommet de la Francophonie à Djerba.

Le village est ouvert au grand public et offre chaque jour une variété de spectacles, d’expositions et de rencontres. Le programme musical a été inauguré hier soir avec « Papillon de la mer« , un spectacle musical haut en couleur orchestré par le compositeur et violoniste tunisien Zied Zouari, à travers lequel il met en avant la diversité du patrimoine musical tunisien.

Le programme musical se poursuit aujourd’hui, lundi 14 novembre, avec le duo Selim et Nour Arjoun.

F.B