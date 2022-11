Coupe du Monde 2022 : L’ambassade du Qatar en Tunisie et Ooredoo lancent une expérience inédite pour le public tunisien

Elle approche … plus que quelques jours et les yeux du monde entier seront rivés vers le Qatar !

Pour cette édition, nous avons le plaisir de partager avec vous la grande nouvelle, la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 ne sera pas vécue dans les stades Qataris uniquement, mais aussi ici à Tunis.

L’ambassade du Qatar en Tunisie et Ooredoo; l’opérateur de télécommunication officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, vous ont concocté une surprise grandiose qui sera à la hauteur de cet événement historique.

Du 20 novembre au 18 décembre 2022, tous les supporters de la Tunisie et tous les amoureux du football en général, auront l’occasion de vibrer au rythme de la ferveur de cette coupe du monde au Qatar.

THE PLACE TO BE de ce mois; la QATAR 22 FANZONE

Le rendez-vous que nous attendons avec passion et enthousiasme pour exprimer notre amour aux couleurs de notre drapeau, la voix ferme pour chanter ce qui nous tient à cœur … Nous ne pouvons vivre toutes ces émotions qu’avec ceux qui partagent avec nous notre passion.

Des battements de cœur qui s’emballent à chaque occasion, et des yeux rêveurs d’un but et de la joie de la victoire.

C’est pour vivre toutes ces émotions que la Qatar22 fanzone a été conçue. Sans doute l’une des plus grandes FAN ZONE dédiée aux amoureux du football et aux festivités, dans le but de vivre et de partager toutes ces émotions ensemble, à travers une expérience unique et inédite organisée par l’Ambassade de l’Etat du Qatar en Tunisie et Ooredoo Tunisie, à la hauteur de l’importance de l’évènement.



La Qatar22 Fanzone sera accueillie par l’emblématique lieu de rassemblement de tous les amateurs de la bonne ambiance, petits et grands, amis et famille, le “Yuka”, qui vous accueillera également avec de nombreuses surprises, des cadeaux, des offres exceptionnelles et des réductions inédites spécialement pensées pour cet événement.

L’ambassade du Qatar en Tunisie et Ooredoo, à travers la Qatar22 fanzone, vous annoncent officiellement le début d’une expérience inédite, dans un endroit mythique, pour un événement historique rythmé par les 64 matchs des 32 nations participantes à cette compétition mondiale et dans l’unique but de permettre aux tunisiens qui n’ont pas eu l’opportunité de se rendre au Qatar de vivre l’expérience de la coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 dans un cadre emblématique qui y sera entièrement dédié.

Soyez au Rendez-Vous !

Communiqué