Exposition de l’artisanat tunisien en marge du Sommet de la Francophonie à Djerba

Plus de 70 artisans participent une exposition de produits de l’artisanat tunisien à Houmet Essouk à Djerba, en marge du 18e Sommet de la Francophonie.

Le ministère du tourisme et l’Office national de l’Artisanat organisent (ONAT) en ce moment et jusqu’au 22 novembre l’exposition « Richesse et splendeur de l’artisanat tunisien » où sont proposés les produits d’excellence des différentes régions du pays, reflétant la diversité et la créativité de l’artisanat tunisien.

Cette exposition sera accompagnée tout au long de l’événement par une boutique de l’artisanat au Village de la Francophonie avec un écran géant à haute résolution pour projeter une vidéo sommaire dédiée aux grands projets réalisé par l’ONAT en collaboration avec l’ONUDI.

D’autre part, l’Office National de l’Artisanat présentera des produits de collection de la poterie et de la céramique à travers les siècles au pavillon de la Tunisie.

F.B