Partenariat entre l’Université Européenne et celle de Moncton en présence du représentant du 1er Ministre Canadien et du ministre de la Francophonie

Le groupe Université Européenne de Tunis a reçu mercredi 16 octobre au sein de son campus nouvelle génération, une délégation de l’Université de Moncton composée, essentiellement, du Ministre Canadien de la Francophonie – Nouveau Brunswick, du Recteur de l’Université de Moncton et de la Représentante Spéciale du 1er Ministre du Canada auprès de l’OIF et Directrice de la Francophonie Internationale, à l’occasion du renouvellement du contrat de partenariat entre l’Université Européenne de Tunis et l’Université de Moncton, et ce, en marge du sommet de la francophonie.

Une délégation de très haut niveau composée de l’honorable Glen Savoie, Ministre Canadien chargé de la Francophonie du Nouveau Brunswick, et du Directeur de cabinet, Adam Smith, du Docteur Denis Prud’homme, Recteur et Vice Chancelier de l’Université de Moncton accompagné d’Éric Larocque Directeur de développement de l’université canadienne, de la représentante personnelle du Premier Ministre Canadien auprès de l’OIF et Directrice de la Francophonie Internationale et Multilatérale Isabel Doucet , ainsi que des représentants officiels d’institutions comme le ministère de l’éducation et du développement, le collège communautaire du nouveau Brunswick et la société nationale de l’Acadie.

Après l’Allocution de bienvenue du Président du Groupe Université Européenne de Tunis, Abderraouf Tebourbi, le Ministre Responsable de la Francophonie, le Recteur, et le Vice Chancelier de l’Université de Moncton ont abordé, successivement, devant les étudiants de l’Université Européenne de Tunis, la coopération bilatérale entre les deux institutions, et les perspectives d’avenir dans le cadre de la reconduction du partenariat entre les deux établissements ainsi que le développement des échanges et des programmes de collaboration.

Le Groupe Université Européenne de Tunis vise l’excellence à travers des partenariats sur les cinq continents avec de grandes écoles et universités de renommée mondiale. L’UET est dotée du 1 er campus intelligent et nouvelle génération en Tunisie ; Il s’agit d’un concept unique et pilote en Tunisie, grâce à des espaces actifs et interactifs, un environnement high-tech, numérique et connecté, adapté aux nouveaux défis de l’enseignement et de l’employabilité des jeunes ; Un véritable hub pour le Maghreb, la Méditerranée et l’Afrique et un levier de développement en matière d’enseignement.

Communiqué