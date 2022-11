Démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne opérant entre Tunis et Ben Arous

Une enquête menée dans le cadre de la lutte nationale contre le trafic de drogue a permis le démantèlement d’un réseau opérant entre Tunis et Ben Arous (banlieue sud), ainsi que la saisie d’une quantité de cocaïne et de l’argent en dinars tunisiens et en devises étrangères.

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la garde nationale (DGGN) dans un communiqué publié ce samedi 19 novembre 2022, en précisant que 5 membres de ce réseau ont été arrêtés.

Les perquisitions menées en coordination avec le parquet ont permis de saisir chez les dealer, des quantités de cocaïne ainsi que différentes sommes d’argent en dinars tunisiens et en devises étrangères, ajoute la DGGN, en affirmant que les 5 suspects ont été placés en détention et que l’enquête se poursuit.

Y. N.