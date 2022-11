L’Ambassade du Qatar en partenariat avec Ooredoo Tunisie offre aux amateurs de Football la possibilité de vivre une expérience unique pour la Coupe du monde Fifa 2022

L’ambassade du Qatar en Tunisie en partenariat avec Ooredoo, l’opérateur téléphonique officiel de la Coupe du monde FIFA, Qatar 2022, garantit à des centaines de milliers de fans de football de tout le pays une expérience inédite.

Pour ce faire, le Yuka Gammarth, emblématique lieu de rassemblement où petits et grands peuvent se réunir, vibrera cette année au rythme des matchs de la coupe du monde FIFA Qatar 2022 en accueillant la Qatar 22 Fanzone.

Les activités de la fanzone débuteront le dimanche 20 novembre et se poursuivront jusqu’au 18 décembre 2022.

A cette occasion, l’opérateur téléphonique leader en Tunisie déploie une gamme de solutions et de services mobiles spécialement pensés pour l’occasion.

Cette initiative fait partie d’une série d’activités et d’offres exceptionnelles lancées par Ooredoo Tunisie pour célébrer l’un des plus grands événements sportifs au monde.

Cette fanzone a été spécialement conçue pour se rapprocher au mieux des fans de de cette compétition de football mondiale, leur permettant ainsi de profiter et de vivre la coupe du monde FIFA Qatar 2022 minute par minute dans une atmosphère festive.

En plus de la projection des 64 matchs de la compétition, la Qatar22 fanzone proposera une série d’activités, de divertissement en direct et de concerts entre les matchs. Elle comprendra également une zone dédiée aux enfants et aux familles ainsi qu’une multitude de choix de restauration et de boissons.

«Nous avons promis une expérience inégalée pour les fans pendant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 et nous tenons cette promesse avec la plus grande fan zone du pays. Que vous soyez fan de football ou non, cet espace est conçu pour rassembler tous les membres de la famille et profiter de cette période spéciale de l’année. Nous remercions notre partenaire, l’ambassade du Qatar en Tunisie, pour son soutien afin de nous permettre de présenter, à nos abonnés et à tous les tunisiens, l’occasion de vivre une expérience unique». a déclaré Mansoor Rashid Al Khater, directeur général de Ooredoo Tunisie.

Avant d’ajouter : «Les technologies numériques et les médias sociaux font désormais partie intégrante de l’expérience des fans, et en tant qu’opérateur téléphonique officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, nous sommes les mieux placés pour proposer ce grand événement à un large public.».

L’ambassade du Qatar en Tunisie et Ooredoo, à travers la Qatar 22 fanzone, vous annoncent officiellement le début d’une Expérience inédite, dans un endroit mythique, pour un événement historique…

Soyez au Rendez-Vous !

Communiqué