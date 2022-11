En photos, manifestation de soutien aux habitants de Zarzis devant le Théâtre municipal de Tunis

Une manifestation de soutien aux habitants de Zarzis et aux familles des disparus lors d’une traversée irrégulière vers les côtes européennes, a été organisée ce mercredi 23 novembre 2022, devant le Théâtre municipal de Tunis.

Ce rassemblement qui vise également à protester contre le traitement de cette affaire par les autorités à été organisé par des activistes de la société civile, soutenus par des Ong et des associations tunisiennes, à l’instar du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et la Ligue tunisienne des droits de l’homme, qui appellent à révéler la vérité sur le sort des disparus.

Sous le slogan «Dignité pour les migrants : vérité pour les familles des disparus», les manifestants ont dénoncé la répression policière contre les manifestants de Zarzis, qui avaient été empêchés de se rendre à Djerba, où se déroulait alors le Sommet de la Francophonie.

Les manifestants estiment que le silence des autorités et la réponse apportée aux manifestants par la répression policière au lieu de les écouter et leur apporter des solutions concrètes sont des faits graves et ne font qu’aggraver la situation.

Ils ont de ce fait renouveler leur appel, en réclamant une réponse sur le drame de Zarzis qui a coûté la vie de 18 Tunisiens qui avaient tenté de migrer à bord d’une embarcation clandestine.

