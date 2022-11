France : un chauffeur de bus force ses passagers à écouter des versets du Coran

Dimanche dernier, 20 novembre 2022, un jeune chauffeur de bus a imposé à ses passagers de la navette Aix-Marseille quarante minutes de lecture coranique. Son employeur a mis fin à son contrat de travail «pour non-respect du règlement intérieur de l’entreprise», soit le respect de la non-manifestation d’opinions religieuses.

En fait, le jeune chauffeur de bus, qui a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, était en période d’essai. S’il a montré autant de motivation à bien conduire (et bien se conduire) qu’à faire du prosélytisme religieux, il se serait donné plus de chance d’être engagé. Mais c’est ainsi, chez certains, la foi religieuse ne rend pas intelligent.

La métropole d’Aix-Marseille-Provence a confirmé à Marianne que ledit chauffeur de bus a forcé ses passagers à écouter des versets du Coran, durant un trajet de quarante minutes, et malgré leurs protestations. «Vous n’avez pas à nous infliger ça ! », a lancé un passager ; un autre, un retraité algérien qui a connu la décennie noire, abonde : «Vous ne respectez pas la laïcité, vous n’avez pas le droit !» Réaction du chauffeur : «C’est mon bus ! Je fais ce que je veux. Si t’es pas content, tu descends », rapporte France Bleu Provence-Alpes-Côte d’Azur.

«L’ensemble des opérateurs œuvrant pour la Métropole dont la RDT 13 et ses sous-traitants, doivent en tant qu’exécutant d’une mission de service public respecter les principes de neutralité et de laïcité [du service public]», a indiqué dans un communiqué RDT 13, le délégataire qui gère pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence le réseau de bus, ajoutant que «chacun des agents doit notamment s’abstenir de manifester toute opinion politique ou religieuse. De plus, des procédures de diffusion et de contrôle des contenus existent pour éviter ces incidents».

Le retraité algérien, qui s’est dit «très choqué» par l’attitude du chauffeur, a expliqué à France Bleu : «Cela me rappelle l’Algérie, avec le FIS. Les islamistes, ils passaient ça dans les bus. C’est interdit aujourd’hui en Algérie ! Et j’entends ça ici ! C’est la première fois. C’est catastrophique ! Il faut réagir. Ce jeune, quand il fait ça, il fait monter le Rassemblement national !»

Pour nous autres Tunisiens, cela rappelle le comportement de certains chauffeurs de taxi qui vous infligent, pendant toute la durée du parcours, l’écoute de leur musique préférée, si ce n’est pas le prêche d’un cheikh radical. Certains d’entre eux se permettent même de devenir eux-mêmes prédicateurs, et allez leur faire comprendre qu’il n’ont pas le droit de vous torturer ainsi !

I. B.