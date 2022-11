Tunisie : Les agents de la Steg en grève les 7 et 8 décembre 2022

Les agents de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) seront en grève de deux jours les 7 et 8 décembre 2022.

La Section des offices et des entreprises publiques a de ce fait adressé, hier, un avis de grève aux ministres de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines (Neila Nouira Ghonji) et des Affaires sociales (Malek Zahi).

L’Inspection générale du travail et le Pdg de la Steg ont également été avertis de cet avis de cette grève qui sera organisée par les agents afin de réclamer leurs primes de rendement au titre de l’année 2020.

Les protestataires ont également appelé à des promotions exceptionnelles à l’occasion du 60e anniversaire de la Société…

