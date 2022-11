Le ministère de la Défense a annoncé, ce lundi 28 novembre 2022, via un communiqué, qu’un contrebandier a été arrêté à la zone militaire tampon en possession de plus de 50.000 pilules stupéfiantes.

et de préciser que le ministère public auprès du Tribunal militaire de Sfax s’est chargé de l’affaire et qu’il a ordonné d’arrêter le contrebandier en question et de saisir la marchandise.

