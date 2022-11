La Semaine du Film d’école à la Cinémathèque tunisienne

La Cinémathèque tunisienne accueille dès aujourd’hui, mardi 29 novembre, la Semaine du Film d’école. Les projections seront gratuites.

La salle Tahar Chariaa de la Cinémathèque tunisienne à la Cité de la Culture abritera du 29 novembre au 3 décembre plusieurs projections de films réalisés par des étudiants de cinéma, représentant les différentes écoles de l’audiovisuel en Tunisie : ESAC Gammarth, ISAMM, ESAD, Université centrale, ainsi que le programme Ciné Par’court.

Le programme démarre ce soir avec la projection des films de l’ESAD : « On y est presque » de Feriel Haj Romdhane, « And I said God Get Me Out From Here » de Amine Koudhaii, « The Fifth Science » de Amine Ghaouar, « Oh Mon God » de Nour Zitouni, « Lyse » de Elsie Sambie, « Is it true » de Maya Blouza, « Cloud Sculpto » de Hasan Fekih, Projet spécifique image de Insaf Ajmi et « Pomme d’Amour » de Donia Ghadhab.

F.B