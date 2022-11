Monastir : Un individu recherché pour terrorisme à la tête d’un réseau de trafic de drogue et de migration irrégulière

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue et de migration irrégulière vers l’Europe. Sept individus, dont le chef de ce réseau recherché notamment pour terrorisme, ont été arrêtés à Monastir et placés en détention.

Dans un communiqué publié ce mardi 29 novembre 2022, la DGGN via son porte-parole le colonel major Houssemeddine Jebabli, a précisé que l’opération a été menée par la brigade de lutte contre les drogue et la Brigade nationale de lutte contre la traite des personnes de Ben Arous et a permis l’identification des membres de ce réseau.

Originaire de Moknine, le chef dudit réseau faisant l’objet de 23 mandats de recherche pour appartenance à une organisation terroriste, trafic de drogue et organisation de traversées clandestines, vol et violences, a été arrêté, ce qui a permis l’arrestation des autres suspects.

Ainsi 6 autres personnes, dont deux femmes et deux hommes recherchés par la police, ont été arrêtés, ajoute la DGGN, en affirmant que les agents ont également saisi 3 motos ainsi que des sommes d’argent en dinars tunisiens et que le ministère public a ordonné la mise en détention des membres de ce réseaux.

Y. N.