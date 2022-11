Tunisie-Politique : Lazhar Akremi comparaît devant le juge d’instruction  

L’avocat et homme politique Lazhar Akremi comparaît aujourd’hui, mardi 29 novembre 2022, devant le juge d’instruction du bureau 21 du tribunal de première instance de Tunis, pour être entendu à propos d’une plainte déposée contre lui par la ministre de la justice Leila Jaffel.

L’affaire porte sur des déclarations médiatiques faites par le prévenu à propos du travail de l’inspection générale du ministère de la Justice et des juges radiés par décret du président de la république en avril dernier.

Me Akremi est accusé d’avoir imputé de fausses informations à un agent public sans en prouver véracité au sens de l’article 128 du code pénal, et d’avoir porté atteinte à autrui via les réseaux sociaux au sens de l’article 86 du code des communications.

L’avocat, qui avait été notifié de sa convocation devant le juge par l’intermédiaire de la section de Tunis de l’Ordre national des avocats de Tunis, considère qu’il s’agit d’une affaire politique qui vise à faire taire toutes les voix critiques.

Aux dernières nouvelles, le juge d’instruction a décidé de reporter au 15 décembre prochain l’interrogatoire de l’avocat, en réponse à la demande de ses avocats d’examiner le dossier et de préparer les moyens de sa défense.

I. B.