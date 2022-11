Tunisie : Lazhar Akremi apporte des précisions sur sa convocation pour interrogatoire

Me Lazhar Akremi, ancien ministre et activiste politique en sait désormais plus sur sa convocation pour interrogatoire, dont il avait été informé il y a 3 semaines, par l’Ordre des avocats de Tunis. «La ministre de la Justice la dénommée Leila Jaffel m’a déféré suite à une déclaration dans laquelle j’ai donné mon avis sur ce qui s’est passé au sein de la justice», a-t-il posté ce mercredi 23 novembre 2022, sur Facebook.

Lazhar Akremi affirme dans ce même post, qu’il a été convoqué sur la base de l’article 128 du Code pénal et de l’article 86 du Code des télécommunications, en précisant qu’il comparaîtra mardi 29 novembre 2022 devant le juge d’instruction du 21e bureau.

Notons que le 3 novembre courant, après avoir été informé par l’Ordre des avocats de Tunis, le concerné avait indiqué que cette convocation fait suite à «une déclaration politique sur les ondes d’une radio».

Y. N.

Art. 128 : Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité.

Art.86 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cent (100) à mille (1000) dinars quiconque sciemment nuit aux tiers ou perturbe leur quiétude à travers les réseaux publics des télécommunications.