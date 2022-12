Tunisie : La BNA apporte son soutien à la 23e édition des JTC

Les Journées théâtrales de Carthage (JTC 2022) bénéficient cette année du soutien de la Banque Nationale Agricole (BNA) qui, à travers différentes actions, continue de promouvoir les arts et la culture.

La 23e édition des JTC a démarré avant-hier, samedi 3 décembre, et se poursuivra jusqu’au 10 décembre. Cette nouvelle édition qui se veut festive, inclusive et engagée comme à son accoutumée, bénéficie du précieux appui de la BNA qui ne cesse de soutenir de multiples festivals et initiatives artistiques, et contribue ainsi à la création artistique, la lutte contre toutes les formes d’exclusion, à la promotion des valeurs de l’innovation, la recherche de l’excellence et la culture de la performance.

Parallèlement au programme officielle, la BNA abritera dans son amphithéâtre « Théâtre by BNA », les 8 et 9 décembre, le colloque international « Molière au miroir du théâtre arabe et africain ».

F.B