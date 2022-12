Mondial 2022 : L’ambassadeur de Palestine en Tunisie rend hommage à Amine Bellagha (Photos)

L’ambassadeur de Palestine en Tunisie Nael El Fahoum a reçu, ce mardi 6 décembre 2022, le supporteur tunisien Mohamed Amine Bellagha, qui s’était introduit sur la pelouse en brandissant le drapeau palestinien, le 30 novembre à l’Education City Stadium d’Al Rayyan au Qatar, lors du match ayant opposé la Tunisie à la France (1-0) au Mondial 2022.

Dans un communiqué publié par l’ambassade de Palestine précise qu’Amine Belagha a reçu un trophée «pour saluer son rôle dans le soutien de la cause palestinienne durant les manifestations internationales et devant des millions de téléspectateurs à travers le monde»

«La Palestine était et restera dans le cœur et l’esprit du peuple frère er ami tunisien ainsi que tous les peuples du monde entier qui plaident pour les droits du peuple palestinien à la liberté, à l’indépendance et à l’établissement de son État indépendant dont la capitale est Jérusalem. Vive la Tunisie, Vive Palestine 🇹🇳🇵🇸», lit-on encore dans le communiqué de l’ambassade.

Rappelons que le supporter tunisien s’était introduit sur le terrain avec le drapeau de la Palestine profitant de l’euphorie générale après l’ouverture du score par Wahbi Khazri contre la France, engendrant des « Palestine, Palestine » scandés en chœur dans les gradins par les supporteurs tunisiens.

Y. N.