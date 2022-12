Tunisie : lancement d’une plateforme en ligne dédiée à l’autisme

Le service de pédopsychiatrie du CHU de Tunis et l’Association des amis du service de pédopsychiatrie de l’hôpital Razi, viennent de lancer un site internet destiné aux patients avec trouble du spectre de l’autisme et à leurs familles.

Par Sami Jendoubi *

La société peut parfois avoir une méconnaissance de l’autisme, associé trop souvent à une maladie, alors qu’il s’agit d’un trouble neurologique. Les conséquences se manifestent au quotidien par une mise en marge de la société. Les patients et leurs familles ont besoin d’écoute, d’information et d’orientation, pour entrevoir un avenir.

Information et orientation

C’est dans ce contexte, que le service de pédopsychiatrie du CHU de Tunis et l’Association des amis du service de pédopsychiatrie de l’hôpital Razi viennent de mettre en ligne une plateforme dédiée aux patients atteints de trouble du spectre de l’autisme et à leurs proches : autisme-professionnels-tunisie.tn.

Présenté comme un annuaire des professionnels de l’autisme, ce site internet permettra aux familles de trouver un praticien selon son nom, sa spécialité, son gouvernorat et d’entrer en contact avec lui.

Les professionnels dans le domaine de l’autisme tels que les pédopsychiatres, les pédiatres, les orthophonistes, les psychomotriciens et autres professionnels experts dans les troubles du développement peuvent dès à présent s’inscrire dans cet annuaire afin d’y être référencés.

Ce site internet d’information et d’orientation, va grandement faciliter l’accès aux professionnels et aux structures les plus proches géographiquement du patient et de ses proches.

Outre son moteur de recherche, la plateforme donne accès aux catégories suivantes: les associations, les centres spécialisés, les commissions régionales de l’éducation, les hôpitaux…

Un chemin long et difficile

Diagnostiquer le trouble du spectre de l’autisme bouleverse le quotidien d’une personne autiste et de son entourage. Le chemin sera long et difficile, mais avec un accompagnement de professionnels, une structure adaptée et de bons outils, l’enfant pourra progresser tout au long de sa vie.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte, où près de 200 000 enfants souffrent de troubles du spectre de l’autisme en Tunisie. L’autisme toucherait 6 Tunisiens sur 100 selon une enquête menée par nos confrères de Globalnet auprès des professionnels du secteur.

* Rédacteur spécialisé en marketing et communication digitale.