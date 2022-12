Deux individus arrêtés un an après le meurtre d’une femme de 60 ans à Téboursouk

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce samedi 10 décembre 2022, l’arrestation de deux individus auteurs du meurtre, en 2021, d’une femme de 60 ans à Téboursouk à Béja.

Menée par la deuxième division centrale d’investigation et de recherche relevant de la garde nationale, l’enquête a permis l’identification de deux suspects, qui s’étaient introduits chez la victime, avant de la menotter et la menacer pour lui voler ses bijoux. Ils l’ont ensuite agressée et dénudée avant de la tuer, ajoute la DGGN.

En coordination avec le parquet, les agents de la GN ont effectuées des descentes pour arrêter les suspects, qui lors de leurs interrogatoires, ont avoué leur odieux crime. Le juge d’instruction a ordonné leur mise en détention et la poursuite de l’enquête.

Y. N.