Trafic de drogue et falsification de documents : Deux hommes et une femme arrêtés à Nabeul

La police judiciaire de Nabeul a arrêté deux hommes et une femme dans le cadre d’une enquête visant un réseau de trafic de drogue. Les suspects étaient également en possession de documents falsifiés et ont été placés en détention.

Les deux individus de 35 et 45 ans ont été interceptés par la PJ de Nabeul à bord d’une moto puis conduits au poste de police, où ils ont avoué leurs liens avec le réseau de trafic de drogue, suite à quoi, une perquisition de leur domicile a été autorisée par le parquet, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié ce samedi 10 décembre 2022.

C’est ainsi que la police a arrêté une femme âgée de 25 ans, liée avec l’un des suspect par un «mariage ôrfi» (coutumier et illégal), et qui était également en possession de comprimés de stupéfiants et de plaquettes de cannabis, ainsi que de documents falsifiés.

Lors de son interrogatoire la suspecte a avoué que son petit-ami l’avait chargée de cacher les faux documents et la drogue, niant toutefois en vendre ou même en consommer.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des 3 suspects ainsi que la poursuite de l’enquête.

Y. N.