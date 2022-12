Tunisie : L’histoire du tueur en série de Nabeul portée sur le grand écran

Le film tunisien « Saffeh Nabel » réalisé par Karim Berrhouma sort dans les salles de cinéma en Tunisie à partir du 21 décembre. Le casting du film réunit entre-autres Ahmed Landolsi et Bilel Slatnia.

« Saffeh Nabel » est un thriller historique qui raconte l’histoire de Nacer, un tueur en série Tunisien, qui a commis plusieurs viols et assassinats notamment sur des mineurs durant les années 80. Il avait fini par être exécuté par pendaison en novembre 1990 . Le film est réalisé par Karim Berrhouma et a fait partie de la compétition officielle de la 11e édition du Festival maghrébin du Film d’Oujda et a remporté le prix du jury au Festival du Film francophone du Caire.

« Saffeh Nabel » sera présenté en avant-première le 16 décembre avant de sortir dans les salles de cinéma en Tunisie à partir du 21 décembre. Ce film est le premier long-métrage de Karim Berrhouma qui avait fait ses débuts avec les courts-métrages et la publicité. Ahmed Landolsi, Hedi Mejri, Bilel Slatnia et Maysa Sassi font partie du casting du film.

F.B