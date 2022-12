Tunisie : Mandats de dépôt contre deux terroristes liés à Daech

La justice a ordonné des mandats de dépôt à l’encontre de deux éléments liés à l’organisation terroriste de l’Etat islamique (Daech), récemment arrêtés dans le cadre d’une enquête menée par l’Unité centrale de lutte contre le terrorisme.

C’est ce qu’a annoncé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié ce lundi 12 décembre 2022, en précisant que le premier suspect a reçu une formation dans la fabrication d’explosifs, ainsi que la préparation de poisons, notamment la ricine, considéré comme une arme biologique, et qui était en contact avec des terroristes à l’étranger, en vue de préparer une attaque en Tunisie.

La même source ajoute que les investigations ont également permis d’identifier un deuxième suspect, également en contact avec une cellule takfiriste à l’étranger via les réseaux sociaux, avec qui il apprenait la fabrication de ceintures explosives, ainsi qu’à commettre des assassinats avec des armes blanches dans le but de se faire «recruter» et rejoindre, quant à lui, les zones de conflits.

Entendus par le Pôle judiciaire antiterroriste, les deux suspects ont fait l’objet de mandats de dépôt, ajoute la DGSN, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.