Hanen Tajouri Bessassi pour un partenariat gagnant-gagnant Etats-Unis-Afrique

Les dirigeants africains réunis à Washington pour le 2e Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique (13-15 décembre) discuteront avec des responsables américains de la coopération économique, économique et sécuritaire, de la bonne gouvernance, du changement climatique et de la lutte contre le terrorisme.

L’agenda 2063 et la sécurité alimentaire sont également à l’ordre du jour, a déclaré l’ambassadeur de Tunisie à Washington Hanen Tajouri Bessassi aux médias tunisiens.

Cet agenda représente un cadre stratégique pour la transformation socio-économique du continent au cours des 50 prochaines années. Il s’appuie sur les initiatives continentales passées et en cours pour la croissance et le développement durable et vise à accélérer leur mise en œuvre, a-t-elle expliqué.

Le diplomate a en outre indiqué que le président Kaïs Saïed prononcera un discours lors du sommet sur l’initiative économique Prosper Africa, lancée par le gouvernement américain dans le but d’accroître considérablement le commerce et les investissements bilatéraux entre les États-Unis et l’Afrique. Cette approche pangouvernementale ouvre des opportunités pour faire des affaires en Afrique, ce qui profite aux entreprises, aux investisseurs et aux travailleurs aux États-Unis et en Afrique. «Nous espérons que ce sommet contribuera réellement à cimenter le partenariat entre les États-Unis et le continent africain et offrira aux deux parties des opportunités d’annoncer des accords, de renforcer davantage les liens commerciaux et d’investissement pour une coopération gagnant-gagnant», a conclu la diplomate, ajoutant : «Nous espérons que le sommet États-Unis-Afrique stimulera la coopération gagnant-gagnant».