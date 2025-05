Appel à la mobilisation avec Sonia Dahmani

Ce dimanche 11 mai marquera une année de détention de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani. A cette occasion, sa sœur à appelé à la mobilisation.

Ramla Dahmani, considère que l’emprisonnement de sa sœur est totalement injuste : la liberté d’expression étant un droit fondamental, un pilier de toute société juste et démocratique et ne pouvant être une raison de quelconque poursuite.

« Un an de silence, d’injustice, de douleur . Faites une vidéo, dites son nom, et devenez, vous aussi, sa voix », a-t-elle écrit, en appelant à la solidarité avec Sonia Dahmani et d’interpeller les médias, les organisations de défense des droits humains, et toutes les personnes susceptibles de relayer ce message avec cette phrase : « Un an que Sonia est enfermée pour avoir parlé. Un an d’injustice. Libérez Sonia Dahmani. #Stop #Yezzi »

Rappelons que le 10 avril dernier, la chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis a décidé de rejeter l’arrêt de la Cour de cassation, confirmant ainsi la qualification de crime et le renvoi du dossier de Sonia Dahmani devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis.