Revivez les plus beau match de foot de tous les temps

Découvrez les rencontres mythiques qui ont façonné le football et émerveillé des millions de fans à travers le monde durant 90 à 120 minutes. Sport le plus connu et le plus pratiqué autour du globe, le football est très passionnant et a attiré des millions de fans via ces rencontres mythiques.

En effet, depuis son apparition en 1863 en Angleterre, il y a eu des matchs historiques entre clubs ou sélections nationales qui sont restés gravés dans les mémoires. Ces rencontres se sont déroulées pendant des finales, des matchs de qualification de grandes compétitions telles que la Coupe du monde, l’Euro, la Ligue des champions etc.

Plongez au cœur de ces rencontres en vivant les grands moments de ces matchs dans cette revue de 2025.

Matchs de football historiques : critères de sélection

Pour qu’un match de football soit qualifié de mythique et d’historique, il doit remplir certains critères, indispensables pour qu’une rencontre entre dans la légende.

Ces matchs, souvent imprévisibles et riches en rebondissements, ont également une forte influence sur le monde des paris sportifs.

On peut retenir les critères suivants :

Les enjeux : même avant la rencontre, les enjeux doivent être au rendez-vous. Ils peuvent s’agir d’une qualification, d’une finale, d’un duel entre joueurs, etc.

La dramaturgie : le scénario du match doit être improbable. Il peut s’agir d’une remontée au score, d’un but à la dernière seconde du match, etc.

Des duels : de grands joueurs doivent se confronter pour remporter le titre, le ballon d’or ou une qualification.

Une humiliation : certains matchs sont historiques car l’humiliation était au rendez-vous par un large score ou une victoire improbable.

Matchs historiques entre clubs ou sélections

Que ce soit en club ou en sélection nationale, les footballeurs ont marqué l’histoire des sports lors de certaines rencontres. Nous avons élaboré une liste des plus beaux matchs de foot de tous les temps.

Angleterre vs Argentine, Coupe du monde 1986.

Angleterre vs Allemagne, Coupe du monde 1966.

Argentine vs France, Coupe du monde 2022.

Espagne vs Italie. Finale de l’Euro 2012.

Liverpool vs AC Milan, Finale Ligue des Champions 2005.

Réal Madrid vs FC Barcelone, Liga 2 mai 2009.

Bayern Munich vs Chelsea, Ligue des Champions 2013.

Coupe du Monde 1986: Angleterre vs Argentine

Cette rencontre a eu lieu au Mexique devant plus de 100 000 supporters qui attendaient de voir ce choc entre deux grandes nations de football. C’est ce jour en particulier que Diego Maradona fut transcendé par la magie du football. En effet, dès la 51e minute l’Argentin réceptionne un centre et le marque avec la main sans que l’arbitre ne s’en aperçoive. Par la suite, il inscrit un but d’anthologie en dribblant la moitié des joueurs anglais pour marquer son doublé. Par la suite les Anglais réduisaient le score en marquant 1 but et furent éliminés de la compétition.

Argentine vs France: Coupe du monde 2022

Au Qatar en 2022, les fans de football ont assisté à un match historique entre ces deux sélections nationales en finale de Coupe du monde. Dans cette rencontre nous avons eu droit à un duel historique entre Lionel Messi et son coéquipier au PSG Kylian Mbappe. L’Argentin ouvre le score sur un penalty puis son ami Di Maria doubla la mise. A partir de la 80e minute le jeune Mbappé marque un doublé pour égaliser. Le match alla aux prolongations ou les deux vedettes marquèrent encore (3 buts partout). L’Argentine finit par remporter la coupe dans les tirs au but.

Brésil vs Allemagne: Coupe du monde 2014

Lors de cette rencontre, les joueurs allemands ont humilié le Brésil lors d’une demi-finale historique à domicile. En effet, la Mannschaft a démontré son savoir faire footballistique en marquant 7 buts contre 1. Pendant la première mi-temps, les Allemands dirigés par le coach Low a marqué 5 buts pliant ainsi la rencontre. En seconde période, le joueur brésilien Oscar marqua le but de l’honneur pour son pays. Ce match resta gravé à jamais dans la mémoire des joueurs et supporters brésiliens qui n’avaient plus perdu depuis 62 matchs à domicile. Ce fut l’un des plus gros score de l’histoire du football. Par la suite, les Allemands remportèrent le trophée.

FC Barcelone vs Paris ST Germain : Ligue des champions 2017

L’histoire du ballon rond fut écrite le 8 mars 2017 lors de la rencontre de huitième de final retour entre le FC Barcelone et PSG. Lors du match aller, les Parisiens avaient marqué quatre buts aux catalans et étaient déjà presque qualifiés. Mais ils connurent une désillusion totale lors du match retour en se faisant remonter par 6 buts à 1. Le premier but fut marqué par Luis Suarez dès la 3e minute puis le reste par Messi, Neymar et Roberto à la dernière seconde du match. Malgré un but marqué en seconde partie, les Parisiens furent éliminés. Ce fut le match le plus suivi au monde à cette époque.

FC Barcelone vs Réal Madrid : Liga 2009

Ce match est pour beaucoup de spécialistes le plus beau match de foot de tous les temps car le FC Barcelone a totalement maîtrisé Madrid sur son propre terrain. En effet, les Catalans ont collé un score de 6 à 2 au Bernabéu. La rencontre a pourtant débuté par un but de Madrid dès la 14e minute et l’égalisation de Barcelone 4 minutes plus tard. Par la suite Henry, Messi, Puyol et Piqué marquèrent pour sceller la victoire des Catalans. Au cours de ce match, les Catalans ont dominé leurs adversaires sur tous les plans (technique, pressing, possession etc). Ils remportèrent tous les trophées possibles lors de cette saison emblématique.

Au cours de son histoire, le football nous a livré des matchs mythiques qui sont restés gravés dans les annales mêmes des siècles après. Ces matchs ont vu des équipes remporter des trophées, des légendes naître, des retournement de situation même dans les dernières secondes de la rencontre.

Suivi par des millions de personnes dans le monde, le football continue et continuera à nous faire vivre des moments inoubliables même dans les années à venir.