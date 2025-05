La Suisse propose une approche innovante pour le recrutement des jeunes en Tunisie

L’ambassadeur de Suisse Josef Renggli et le ministre tunisien de l’Emploi Riadh Chaoued ont officialisé le lancement de FBR@Work, un programme novateur qui ambitionne de favoriser l’insertion professionnelle de 2000 jeunes en Tunisie grâce à un mécanisme de financement basé sur les résultats et impliquant plusieurs consortiums.

Le lancement officiel du programme FBR@Work, représente un projet ambitieux qui vise à favoriser l’insertion professionnelle en Tunisie de 2’000 jeunes, dont au moins 50% de femmes, via un mécanisme de financement basé sur les résultats (FBR).

En partenariat étroit avec le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, The Education Outcomes Fund (EOF/UNICEF Tunisie) et le Secrétariat d’État à l’économie suisse (SECO), ce programme d’insertion et maintien de l’emploi innove en plaçant les résultats concrets – l’emploi à long terme – au cœur du financement.

Grâce à l’engagement de quatre consortiums, FBR@Work introduit une nouvelle dynamique de partenariat public-privé, responsabilisant ces prestataires envers leurs objectifs, tout en adaptant les solutions aux réalités locales.

Quatre consortiums de prestataires sélectionnés dans le cadre d’un processus rigoureux mettront en œuvre le programme :

Education For Employment Tunisie, Education For Employment – Global (EFE-Global) et Wimbee

gomycode et FabSkill

@IECD Tunisie, IECD-Institut Européen de Coopération et de Développement, Association Patrimoine pour l’Economie Solidaire – APES et Groupe Etoile Formation

Amideast et Amideast/Tunisia

Pour la Suisse, pays reconnu mondialement pour sa capacité d’innovation, ce programme incarne une coopération efficace, inclusive et orientée vers des résultats durables.

Communiqué