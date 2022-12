Décentralisation culturelle en Tunisie : Des formations au profit des jeunes des régions

Les jeunes issus de Gafsa, de Menzel Bourguiba, de Téboursouk et de Siliana bénéficieront de formations en industrie culturelle à partir du mois de janvier prochain. Ces formations donneront par la suite lieu à des projets artistiques et des spectacles dans ces régions.

Le programme s’adresse aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans qui souhaitent acquérir des compétences la gestion culturelle et l’organisation d’événements, mais aussi ceux qui souhaitent se lancer dans la production privée notamment dans le domaine de la musique.

Ce projet axé essentiellement sur la décentralisation culturelle sera dirigé par une alliance composé de : Chrita communication, Albadil- alternative culturelle et Akacia prod qui sont tous des organismes actifs depuis des années dans le secteur culturel et ce dans divers spécialités.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme culturel « Dayer ma Ydour » exécuté par Culture Resource (Al-Mawred Al-Thaqafy) et cofinancé en partenariat avec l’Union Européenne. L’alliance : Chrita communication, Albadil- alternative culturelle et Akacia prod ambitionne à rendre accessible et simple la démarche des projets culturels en tissant des liens entre les acteurs culturels professionnels, la société civile et les jeunes.

F.B