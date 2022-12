El-Mourouj 3 : Muni d’une arme blanche, un délinquant agresse et tente de violer 4 jeunes femmes

La police a arrêté à El-Mourouj 3 (sud de Tunis), un individu qui a agressé et tenté de violer 4 jeunes femmes sous la menace d’une arme blanche dans une forêt de la zone.

Dans un communiqué publié ce lundi 19 décembre 2022, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise que le délinquant à intercepté les femmes et les a menacées avec un couteau, en les emmenant dans la forêt, où il les a agressées en parvenant à soustraire 150 dinars à l’une de ses victimes, qu’il a également déshabillée.

Le malfrat a également tenté de violer une autre victime tout en menaçant de la poignarder si ses amies partaient et a également exprimé son intention de les violer une à une tout en les violentant et en les insultant… Le calvaire des jeunes fille a pris fin grâce à l’intervention d’un passant qui faisait du sport dans la forêt, ajoute la même source.

Les victimes ont porté plainte et on décrit leur agresseur, qui a été identifié et localisé par les agents du district d’El-Mourouj, qui l’ont arrêté lors d’une descente effectuée chez lui, en coordination avec le parquet.

La DGSN a affirmé que les victimes et le témoin qui les a sauvées ont formellement reconnu le suspect qui a été placé en détention sur ordre du ministère public.

Y. N.