Six conseils pour faire ses courses rapidement et moins cher 

Alors que l’inflation est haute et qu’il est prévu qu’elle continue de grimper dans les mois à venir, partout dans le monde, les Français, autant que les autres, voient leur pouvoir d’achat diminuer. Une situation de crise que tout le monde ressent lorsque l’on fait les courses. Alors, il est bon de trouver des astuces pour réussir à économiser comme on peut au quotidien.

La scannette

Un des problèmes lorsque l’on fait les courses, c’est que l’on peut repartir avec plus de produits que ce que l’on avait prévu initialement. On peut déambuler dans les rayons du supermarché et entasser les produits petit à petit sans se rendre compte que l’addition est en train de grimper sous nos yeux. Une fois que l’on se retrouve à la caisse, on ne comprend pas comment on a pu arriver à un tel montant.

Pour éviter ces mauvaises surprises et surtout contrôler correctement le montant de tous les produits que l’on ajoute dans le caddie, il existe une solution avec des scanettes. Ces appareils peuvent être mis à disposition directement dans les magasins, où on peut simplement utiliser une application sur son smartphone. L’intérêt est simple, on peut surveiller le montant de ses courses en temps réel pour éviter de dépasser son budget.

Être à l’affut des promotions

Évidemment, pour faire des bonnes affaires, on peut rester à l’affut des promotions. Pour ça, on peut trouver sur des sites le catalogue promo des différents supermarchés français. On peut alors rapidement dénicher des promotions intéressantes pour réduire les frais pendant les courses. Il y a par exemple pour Super U actuellement des catalogues pour les différentes promotions et produits présents jusqu’à Noël. C’est la bonne occasion pour planifier ses courses pour les fêtes.

Les courses en drive

Un peu dans le même esprit que le fait de scanner ses produits un par un, choisir de faire ses courses au Drive est une idée économique. Cela permet de bien voir ce que l’on achète et de ne pas dépasser sa limite.

Réduire les quantités

Malheureusement, lorsqu’il n’y a plus le choix, les mesures drastiques s’imposent. La meilleure solution reste parfois simplement de limiter ses envies. On peut prendre des quantités plus faibles, en particulier sur des produits qui coutent cher comme la viande par exemple.

Faire des listes

C’est une astuce que tous nos parents suivaient déjà, mais cela peut fonctionner pour certains. Faire sa liste de course avant de partir dans le magasin aide à bien suivre ses besoins et ne pas se laisser tenter par des produits supplémentaires. On peut

Prendre des produits en vrac

Une bonne solution économique et écologique est de se tourner vers les produits en vrac. On en trouve de plus en plus en magasin, en particulier pour des produits secs, des épices, des céréales, etc. Évidemment, il faut alors prévoir son récipient, mais ainsi, on peut récupérer juste la bonne quantité de ce que l’on a besoin. Inutile de prendre un paquet de 100g alors qu’on a simplement besoin de 20g par exemple.