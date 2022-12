«Souk El Kahina», marché social et solidaire du 22 au 25 décembre à la Cité de la Culture de Tunis

Plus de 100 artisans, commerçants et petits producteurs de toutes les régions de la Tunisie participeront au «Souk El Kahina», le marché social et solidaire qui se tiendra du 22 au 25 décembre à la cité de la Culture de Tunis, organisé par Enda-Inter arabe et Enda Tamweel.

Ce marché propose une exposition riche et variée avec de la tapisserie, du tissage, de l’habillement, de la vannerie, des objets en céramique et en bois, ainsi que des produits agro-alimentaires labellisés, au profit d’une centaine d’artisans.e.s et de petits producteur.trice.s venant des coins les plus reclus de Tunisie, du Nord au Sud..

Enda-Inter arabe et Enda Tamweel s’associent pour cet événement

L’ONG, Enda Inter-arabe et l’institution de microfinance Enda Tamweel, ont décidé de soutenir conjointement ces artisan.e.s et ces petits producteur.trices.s.

Regroupant une communauté de plus de 15 000 artisan.e.s et environ 150 000 petits producteur.trices.s, Enda a sélectionné une centaine d’entre eux et lance sa première édition du salon « le marché citoyen et solidaire ».

Cette initiative émane d’une demande des membres de cette communauté voulant se faire connaître auprès du grand public et promouvoir ainsi les produits de leurs terroirs. Enda a mis en place cette précieuse opportunité pour leur permettre tout d’abord de tisser des liens entre eux, mais aussi de prendre contact avec des revendeurs tels que les concept store, des commerçants ou des exportateurs de produits d’artisanat.

Essma Ben Hamida, fondatrice de l’ONG, précise « Les métiers d’artisanat sont des métiers assez précaires. Les artisans ont considérablement souffert ces dernières années de la crise sanitaire et économique. C’est pour cela que nous avons décidé de les aider en réunissant une centaine d’entre eux et leur permettre d’exposer leur travail et leur savoir-faire».

Les partenaires d’Enda répondent présents pour un projet innovant

A travers l’appui financier et technique de nos partenaires notamment l’AFD, la CDC, le Ministère de l’agriculture et autres partenaires nationaux, Enda a lancé des projets de développement dans plusieurs régions dont le projet Souk el kahina.

Ce projet a initié le 1er circuit de commerce équitable local en Tunisie, a permis l’accompagnement de + de 1000 petits producteurs dans plusieurs régions et à la création de 5 structures de transformation agro-alimentaire. Ce travail collaboratif d’accompagnement et de financement a conduit à la labélisation de 150 produits qui seront présents à cette foire.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

En cette période de fêtes, de cadeaux et de générosité, le salon « Souk El Kahina » offre à ses visiteurs et aux curieux une précieuse opportunité de vivre des moments de partage dans une ambiance festive et agréable.

Du jeudi 22 au dimanche 25 décembre à la Cité de la Culture, Av. Mohamed V à Tunis, le salon sera ouvert de 10h à 19h.

Il est stratégique pour Enda, en tant que acteur de développement œuvrant pour une transformation sociétale, qu’à travers ce salon, le public achète et consomme Tounsi !

Cela signifie pour nous tous, agir en tant que citoyen responsable et solidaire…

Communiqué