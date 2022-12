Tunisie : Green Trek organise une randonnée à Aïn Drahem

Green Trek, dont la devise se résume en quatre mots : «La nature, la liberté, l’air frais et les beaux paysages», organise Kroumirian Escape, une randonnée dans les forêts de Kroumirie et une escapade en mode camping au bord du barrage de Beni Mtir, les 24 et 25 décembre 2022. Une occasion pour découvrir le charme de Ain Draham !

Préparez vos tentes, vos chaussures de marche et vos bonnets pour passer un weekend à la belle étoile avec une nouvelle expérience de camping en immersion dans la nature brute à la découverte des environs du barrage de Béni Mtir.

Au programme : des vues imprenables, des sensations inédites, et très probablement un beau ciel étoilé, avec petit-déjeuner et dîner préparés sur place par les organisateurs.

I. B.