Tunisie : Le président de la LTDH reçu par le chef de l’Etat

Me Bassem Trifi président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), a été reçu ce vendredi 23 décembre 2022, par le chef de l’Etat Kaïs Saïed.

La présidence de la République précise dans un communiqué publié, ce soir, que Kaïs Saïed a félicité Bassem Trifi ainsi que le nouveau bureau de la LTDH élus en novembre dernier, en leur souhaitant beaucoup de succès dans l’accomplissement de leur mission.

Il a rappelé, au passage, les circonstances ayant mené à la création de la Ligue des droits de l’Homme à la fin des années 1970, ainsi que «les luttes menées et ayant précédé sa création, ce qui témoigne de l’attachement des Tunisiens aux droits humains».

Lors de cette rencontre, Saïed a également exprimé «l’attachement des Tunisiens et de la Tunisie à la Ligue et leur fierté des combats menées pendant de nombreuses années par ses fondateurs, ainsi que le rôle qu’elle continue à jouer aujourd’hui dans la défense des droits et des libertés».

Rappelons que le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a lui aussi reçu, hier, Bassem Trifi, avec qui il a notamment échangé sur le renforcement de la coopération et de partenariat entre son département et la LTDH.

Y. N.