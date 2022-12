L’Utica conduit une mission d’affaires tunisienne en Libye

Plusieurs hommes d’affaires tunisiens et libyens, opérant, notamment, dans le bâtiment et les travaux publics ont tenu une séance de travail dimanche 25 décembre 2022 en Libye, a indiqué l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

Une importante délégation de l’organisation patronale tunisienne, conduite par son président Samir Majoul, est en visite en Libye du 24 au 30 décembre, coïncidant avec la célébration de l’anniversaire de l’indépendance de la Libye (24 décembre 1951).

La délégation comprend également de nombreux présidents de fédérations nationales et des professionnels du secteur de la construction.

La séance de travail, présidée par Majoul et le président de l’Union générale des chambres d’industrie et de commerce de Libye, Mhamed Abdelkerim Raidh, a porté sur les opportunités de coopération dans la mise en œuvre des projets de construction libyens.

L’accent a été mis sur «l’expertise des entreprises tunisiennes leur permettant de réaliser ces projets» dans le pays voisin qui est en pleine reconstruction et qui offre des opportunités aux entreprises tunisiennes.

Les deux parties ont souligné, à cet égard, la nécessité d’établir un cadre et de créer les conditions nécessaires à la réussite de ce partenariat.

La délégation tunisienne aura d’autres entretiens avec des responsables libyens dans les domaines de l’économie, des télécommunications, du logement, de l’électricité et du pétrole.

Au programme également, la participation à un forum économique tuniso-libyen, qui se tiendra le mercredi 28 décembre.

Des rencontres d’affaires et de partenariat entre chefs d’entreprise tunisiens et libyens sont également prévues.