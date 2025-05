Tunisair projette d’exploiter 14 avions d’ici l’été 2025

La flotte de Tunisair est passée de 28 avions en 2010 à 18 en 2024, a indiqué le ministre des Transport, Rachid Amri, ajoutant qu’il n’y a aucune intention de vendre cette entreprise publique, mais qu’il existe un plan pour sa restructuration.

Le ministre, qui parlait lors d’une séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à l’examen de l’accord entre la Tunisie et l’Italie sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire, a affirmé que la compagnie aérienne tunisienne, en crise depuis plusieurs années, prévoit d’exploiter 14 avions d’ici fin mai 2025, alors qu’elle n’exploitait à un moment donné que 6 ou 7 avions, tandis que les autres étaient cloués au sol, nécessitant une maintenance et d’énormes ressources financières, surtout à un moment où la compagnie était endettée.

M. Amri a annoncé que le ministère des Transports a mis en œuvre un plan visant à augmenter le nombre d’avions opérationnels à un total de 11, en plus de 3 autres avions actuellement en location, pour atteindre un total de 14 durant la haute saison estivale.

Tunisair commencera à exploiter 12 avions d’ici le 15 mai, a-t-il précisé.

Le plan élaboré pour sauver Tunisair, a poursuivi le ministre, repose sur la réparation du plus grand nombre possible d’avions et leur réutilisation au sein de sa flotte opérationnelle. Le processus de diagnostic d’un moteur d’avion coûte entre 40 000 et 50 000 dollars, ce qui nécessite davantage de ressources financières pour les opérations de maintenance.

Les quatre appareils restants de la flotte de 18 appareils seront opérationnels d’ici la fin de cette année, a-t-il ajouté.