Affrontements en Libye | Avis aux citoyens tunisiens à Tripoli

L’ambassade de Tunisie à Tripoli suit de près l’évolution de la situation dans la capitale libyenne, où de violents affrontements ont de nouveau opposé des groupes armés rivaux.

Face à l’élévation des niveaux de prudence et de vigilance dans les zones avoisinantes et les lieux de résidence, l’ambassade exhorte tous les citoyens tunisiens résidant et présents à Tripoli à la plus grande vigilance, à éviter les déplacements non essentiels et à rester éloignés des zones de tension jusqu’au retour au calme.

L’ambassade informe également les ressortissants tunisiens qu’elle met à leur disposition le numéro de téléphone suivant pour toute urgence : 00218213409479.

Notons qu’un responsable du ministère de l’Intérieur libyen a indiqué à l’AFP que les affrontements ont repris dans Tripoli, « à grande échelle cette fois, s’étendant à plusieurs secteurs, entre la Force Radaa et la Brigade 444 ».

